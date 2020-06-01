Трамп провів годину у бункері Білого дому через протести - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп із родиною провів близько години у бункері Білого дому на тлі протестів через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

«У той час, як протестуючи збиралися (через убивство Джорджа Флойда – ред.) у п’ятницю біля Білого дому у Вашингтоні, президента Дональда Трампа відвели до підземного бункера на деякий час», - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, Трамп разом із дружиною Меланією та сином Барроном провели у Центрі з надзвичайних операцій у бункері менш як годину.

Зазначається, що така процедура активується, лише коли Секретна Служба США вважає, що рівень небезпеки у Білому домі піднявся до червоного (найвищого).

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Як повідомляв Укрінформ, протести у США, які швидко переросли в масові заворушення з погромами магазинів, спалахнули через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер невдовзі після затримання поліцією.

З четверга поліція заарештувала майже 1400 осіб у 17 містах країни. Сім штатів і федеральний столичний округ Колумбія попросили допомоги Національної гвардії США в боротьбі із заворушеннями.

Фото: The White House