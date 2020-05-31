Трамп готовий залучити армію для придушення заворушень у Міннесоті

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність залучити армію для придушення заворушень, які спалахнули в штаті Міннесота.

Про це повідомляє Fox news.

"Наші військові готові, мають волю і навички, якщо вони (влада штату - ред.) коли-небудь захочуть викликати наші збройні сили. Ми можемо відправити військових на місце дуже швидко", - зазначив Трамп.

Він додав, що чиновники Міннесоти "повинні бути жорсткими" і змусити себе поважати. Разом з тим президент наголосив, що людей з ліворадикальної організації "Антифа", які влаштували бунт, слід навчити, що так чинити не можна.

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Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася у США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію та запроваджено комендантську годину.

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Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.