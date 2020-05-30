У Портленді запровадили надзвичайний стан через протести

В американському місті Портленд запровадили режим надзвичайного стану через масові протести, що спалахнули після загибелі афроамериканця унаслідок затримання поліцейськими у штаті Міннесота.

Також у Портленді запровадили комендантську годину. Про це заявив мер Портленда Тед Вілер у Twitter.

"Я офіційно оголосив надзвичайний стан. Комендантська година починається негайно й триватиме до 6 години ранку", - йдеться у дописі.

Таким чином, у місті запроваджено комендантську годину з 20:00 суботи до 6 ранку неділі, 31 травня.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася у США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію та запроваджено комендантську годину.

Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.