Поліцейське свавілля у Міннеаполісі: протест під Білим домом тривав понад п'ять годин

Під Білим домом у ніч проти суботи походила акція протесту у зв'язку з загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс 25 травня.

Про це повідомляє CNN.

"Понад п’ять годин у ніч проти суботи протестувальники провели біля оточеного працівниками охорони Білого дому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протестувальники зносили металеві бар'єри та штовхались із правоохоронцями. Щонайменше раз охоронці змушені були змушені застосувати перцевий спрей проти протестувальників, аби не допустити їх до забороненої зони.

Акція протесту розпочалася близько 22 години ввечері у п’ятницю та тривала до 3:30 ранку суботи.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася у США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До Мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію та запроваджено комендантську годину.

Читайте також: У Міннеаполісі арештували близько 50 протестувальників

Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня.