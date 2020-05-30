Понад 100 людей були заарештовані під час протестів у Чикаго
Про це пише CNN.
"108 людей було заарештовано у Чикаго після того, як у місті ввечері у п'ятницю спалахнули протести", - заявив керівник поліції Чикаго Девід Браун.
Одна людина була заарештована за звинуваченням у завданні травми офіцеру поліції, заявив Браун.
За його словами, вчорашні демонстрації у місті розпочалися мирно, проте закінчилися агресивно та напружено.
"Деякі особи з натовпу почали чинити опір поліції, тому нам довелося вжити швидких заходів, щоб насильство та пошкодження майна не стали масштабними", - додав Браун.
Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася у США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.
ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію та запроваджено комендантську годину.
Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені.
Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.