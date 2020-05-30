Понад 100 людей були заарештовані під час протестів у Чикаго

У Чикаго упродовж минулої ночі правоохоронці затримали понад 100 осіб під час заворушень у зв'язку з загибеллю 25 травня афроамериканця унаслідок затримання поліціянтами у штаті Міннесота.

Про це пише CNN.

"108 людей було заарештовано у Чикаго після того, як у місті ввечері у п'ятницю спалахнули протести", - заявив керівник поліції Чикаго Девід Браун.

Одна людина була заарештована за звинуваченням у завданні травми офіцеру поліції, заявив Браун.

За його словами, вчорашні демонстрації у місті розпочалися мирно, проте закінчилися агресивно та напружено.

"Деякі особи з натовпу почали чинити опір поліції, тому нам довелося вжити швидких заходів, щоб насильство та пошкодження майна не стали масштабними", - додав Браун.

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Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася у США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію та запроваджено комендантську годину.

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Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.