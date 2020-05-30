У Нью-Йорку під час протестів затримали понад 200 осіб

У Нью-Йорку під час масових протестів, у зв'язку із загибеллю 25 травня афроамериканця унаслідок затримання поліцейськими у штаті Міннесота, заарештували понад 200 осіб.

Про це повідомляє CNN.

"Департамент поліції Нью-Йорка здійснив понад 200 арештів під час протестів у зв'язку зі смертю Джорджа Флойда", - повідомило джерело у поліції Нью-Йорка.

Як зазначається, понад 40 транспортних засобів міського відділу поліції зазнали певного рівня пошкоджень, більше десятка копів отримали серйозні поранення у ході заворушень.

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Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася у США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію та запроваджено комендантську годину.

Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.