Google відклав презентацію Android 11 через протести у США

Технологічний гігант Google відтермінував запланований на 3 червня запуск бета-версії мобільної операційної системи Android 11 через масові протести у США.

Про це повідомляють розробники системи у Twitter.

"Ми раді розповісти вам більше про систему Android 11, але зараз не час святкувати. Ми відтермінували презентацію бета-версії, заплановану на 3 червня. Незабаром ми повідомимо вам детальніше про це", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася у США після смерті у Міннеаполісі 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, якого затримала поліція. До Мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.

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ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції Міннеаполіса. 28 травня губернатор штату Міннесота видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію та запроваджено комендантську годину.

Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня.