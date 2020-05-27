Google планує повернути своїх співробітників в офіси

Компанія Google планує відкрити офіси «в більшій кількості міст», починаючи з 6 липня.

Про це співробітникам у блозі компанії повідомив генеральний директор Google Сундар Пічаї.

«Починаючи з 6 липня, якщо дозволяють зовнішні умови, ми почнемо відкривати більше приміщень у більшій кількості міст», - написав він, не уточнивши про які саме міста йдеться.

За словами Пічаї, спочатку офіси компанії використовуватимуть 10% всього простору, а до вересня співробітникам дадуть наповнити 30% робочого простору.

«У нас будуть суворі заходи з охорони праці та техніки безпеки, щоб забезпечити дотримання керівних принципів соціального дистанціювання та санітарії», - зазначив він.

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Як підкреслює видання CNN, рішення Google відрізняється від Twitter і Facebook, які оголосили про плани підтримувати віддалену роботу на постійній основі у майбутньому. Крім того, минулого тижня Coinbase, криптовалютний стартап, оцінюваний у 8 мільярдів доларів, також заявив, що після пандемії вона стане першою компанією з дистанційним управлінням.