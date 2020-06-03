НАТО застосує «повний спектр заходів» у відповідь на кібератаки

Північноатлантична Рада виступила у середу із заявою, яка засуджує кібернетичні атаки проти країн Альянсу з боку різних державних та недержавних акторів, та нагадала, що кібернетична оборона входить до ключового завдання НАТО із колективної оборони.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної Ради, яка оприлюднена на сайті НАТО.

«Як зазначалося під час брюссельського саміту НАТО в 2018 році, кібернетична оборона є частиною ключового завдання НАТО щодо колективної оборони. Підтверджуючи оборонний мандат НАТО, ми готові застосувати повний перелік спроможностей, включаючи кібернетичні, для стримування й оборони проти повного спектру кібернетичних загроз. НАТО буде й надалі адаптуватися до зростаючих кібернетичних загроз, які виходять від державних та недержавних акторів, або спонсорується державами», - йдеться у документі.

Союзники підтвердили, що залишаються об’єднаними перед безпрецедентною загрозою пандемії коронавірусу, та засуджують дестабілізуючі та зловмисні кібернетичні атаки, що спрямовані саме проти тих людей, які беруть участь у боротьбі з хворобою. Кібернетичні атаки на заклади охорони здоров’я, на лікарні та дослідницькі інститути піддають небезпеці життя громадян, підривають їх здатність швидше подолати пандемію.

«НАТО продовжує відігравати свою роль у боротьбі з пандемією. Союзники та країни-партнери підтримують одне одного, зокрема, шляхом надання транспортних послуг для медичних перевезень, залучення медичного персоналу та практичного втілення інноваційних рішень. Ми залишаємося солідарними з тими, хто постраждав від зловмисних кібернетичних атак та готові допомогти союзникам», - йдеться у документі.

Як зазначається, така допомога включає, зокрема, активний обмін інформацією щодо фактів та природи кібернетичних інцидентів, їх спрямованості проти важливих служб, а також щодо ефективних шляхів протидії таким кібернетичним атакам. Кожна з країн-союзниць готова захистити власну критичну інфраструктуру, виходячи із національної відповідальності та компетенції. При цьому НАТО буде координувати такі зусилля із підвищення кібернетичної стійкості країн-союзниць та зі зміцнення кібернетичної оборони Альянсу.

«Ми виступаємо за те, щоб усі отримували користь від впорядкованого, передбачуваного, відкритого, вільного та безпечного кібернетичного простору. При цьому всі держави мають добровільно дотримуватися норм відповідальної державної поведінки та давати відсіч дестабілізуючим та зловмисним кібернетичним акціям», - йдеться у заяві Північноатлантичної Ради.