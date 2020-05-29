Німеччина "буде прямо говорити" щодо Росії під час президентства в ЄС - Меркель

Під час головування в Раді ЄС у другому півріччі цього року Німеччина буде проводити послідовну політику по підношенні до Росії.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на відеоконференції, організованій Фондом Конрада Аденауера, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія, безперечно, продовжить займати нас під час головування в Раді ЄС. Там, де будуть порушуватися основні норми міжнародного права, ми будемо про це прямо говорити. Якщо в Мінському процесі не буде прогресу, ми повинні зберегти існуючі санкції", - заявила Меркель.

Вона сказала, що з початку свого канцлерства була прихильна до "критично-конструктивного діалогу та мирного співіснування" з Росією. Але передумовою для таких відносин має бути розуміння того, що в міжнародних відносинах має панувати сила права, а не право сильнішого. Йдеться, зрозуміло, серед іншого, про повагу зобов’язань відповідно до Гельсінського заключного акту та Європейської конвенції про права людини.

"Росія неодноразово порушувала цей канон цінностей і правил: Росія створила смугу невирішених конфліктів у своєму безпосередньому сусідстві та анексувала український півострів Крим у порушення міжнародного права. Вона підтримує лялькові режими в частинах східної України та атакує західні демократії гібридними засобами, включаючи Німеччину", - заявила глава уряду ФРН.

Водночас вона зазначила, що є багато важливих причин для Європи прагнути до добрих відносин з Росією і чимало вагомих причин для Росії прагнути конструктивних відносин з Європейським Союзом та Німеччиною.

Серед інших тем, про які Меркель говорила у контексті майбутнього головування її країни в Раді ЄС, були необхідність будування прагматичних відносин з Китаєм попри всі розбіжності у підходах до низки питань, і з США, які вона назвала найважливішим партнером Європи.

Канцлер підкреслила, що ніколи не слід забувати, що "Європа не є нейтральною Європа є частиною політичного заходу".

Як повідомляв Укрінформ, Німеччина почне піврічне головування з 1 липня, перебравши його від Хорватії. Німецьке головування також є початком нового "тріо-президентства" спільно з Португалією та Словенією.

Перед тим Німеччина головувала в Ради ЄС у першій половині 2007 року.