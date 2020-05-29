Німеччина "буде прямо говорити" щодо Росії під час президентства в ЄС - Меркель
Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на відеоконференції, організованій Фондом Конрада Аденауера, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Росія, безперечно, продовжить займати нас під час головування в Раді ЄС. Там, де будуть порушуватися основні норми міжнародного права, ми будемо про це прямо говорити. Якщо в Мінському процесі не буде прогресу, ми повинні зберегти існуючі санкції", - заявила Меркель.
Вона сказала, що з початку свого канцлерства була прихильна до "критично-конструктивного діалогу та мирного співіснування" з Росією. Але передумовою для таких відносин має бути розуміння того, що в міжнародних відносинах має панувати сила права, а не право сильнішого. Йдеться, зрозуміло, серед іншого, про повагу зобов’язань відповідно до Гельсінського заключного акту та Європейської конвенції про права людини.
"Росія неодноразово порушувала цей канон цінностей і правил: Росія створила смугу невирішених конфліктів у своєму безпосередньому сусідстві та анексувала український півострів Крим у порушення міжнародного права. Вона підтримує лялькові режими в частинах східної України та атакує західні демократії гібридними засобами, включаючи Німеччину", - заявила глава уряду ФРН.
Водночас вона зазначила, що є багато важливих причин для Європи прагнути до добрих відносин з Росією і чимало вагомих причин для Росії прагнути конструктивних відносин з Європейським Союзом та Німеччиною.
Серед інших тем, про які Меркель говорила у контексті майбутнього головування її країни в Раді ЄС, були необхідність будування прагматичних відносин з Китаєм попри всі розбіжності у підходах до низки питань, і з США, які вона назвала найважливішим партнером Європи.
Канцлер підкреслила, що ніколи не слід забувати, що "Європа не є нейтральною Європа є частиною політичного заходу".
Як повідомляв Укрінформ, Німеччина почне піврічне головування з 1 липня, перебравши його від Хорватії. Німецьке головування також є початком нового "тріо-президентства" спільно з Португалією та Словенією.
Перед тим Німеччина головувала в Ради ЄС у першій половині 2007 року.