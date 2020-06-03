У Польщі виявили 24,5 тисячі випадків коронавірусу, за добу - 274

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 24 545 осіб, з них 1102 людини померли і 12 014 одужали.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 24 545 осіб, 1102 особи померли”, - йдеться у повідомленні.

За останню добу у Польщі виявлено 274 нові випадки зараження, помер 21 хворий.

За даними МОЗ, у лікарнях Польщі на сьогодні перебуває 2150 пацієнтів із коронавірусом, 78 691 людина на домашньому карантині, 18 642 особи під епідеміологічним наглядом. Одужало 12 014 осіб.

На цей час у Польщі проведено понад 945 тис. тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться близько 20 тис.

З 30 травня у Польщі запроваджено четвертий етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, скасовано обов’язок носити маску на вулицях, обмеження на кількість покупців у магазинах. З 1 червня відновлено внутрішні авіаперельоти, проте кількість пасажирів у літаках має становити не більше 50%

6 червня у Польщі дозволять масові зібрання за участю до 150 осіб, відкриють в обмеженому режимі функціонування заклади культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 3 червня у світі зафіксовано 6 452 390 випадків коронавірусу, з них 382 479 летальних, одужало 3 066 696 осіб.

Фото: АА