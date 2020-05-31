У Польщі від COVID-19 одужали понад 11,2 тисячі осіб

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 23 686 осіб, з них 1064 особи померли, а 11 271 людина одужала.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 23 686, 1064 особи померли”, - йдеться у повідомленні.

Mamy 115 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (92), lubelskiego (7), świętokrzyskiego (5), dolnośląskiego (4), wielkopolskiego (3), opolskiego (1), podkarpackiego (1), pomorskiego (1), zachodniopomorskiego (1). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 31, 2020

За останню добу у Польщі виявлено 310 нових інфікованих, померли 13 хворих.

Найбільшим вогнищем зараження в Польщі є Сілезький вугільний регіон. Загалом кількість інфікованих серед шахтарів у цьому регіоні складає понад 3,8 тис.

За даними МОЗ, у лікарнях на сьогодні перебувають 2134 пацієнти із коронавірусом, 78 823 людини – на домашньому карантині, 18 947 – під епідеміологічним наглядом. Одужала 11 271 особа.

На цей час у Польщі проведено понад 900 тис. тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться понад 20 тис.

З 30 травня у Польщі запроваджено четвертий етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, скасовано обов’язок носити маску на вулицях, обмеження на кількість покупців у магазинах. З неділі, 31 травня, не обмежуватимуть кількість вірян під час богослужінь у костелах та церквах.

З 6 червня у Польщі дозволять масові зібрання за участю до 150 осіб, відкриють заклади культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

Фото: АА