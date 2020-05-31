У Франції за добу померли 57 пацієнтів із COVID-19

Такі дані, станом на 30 травня, оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 151 496 випадків інфікування коронавірусом; 68 268 людей одужали та виписані з лікарень; 28 771 особа померла від COVID-19; 1 325 пацієнтів залишаються в реанімації.

За попередню добу від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 486 осіб; госпіталізовано – 227; виявлено 1 828 нових інфікованих; летальних випадків сталося 57.

У Франції з 2 червня розпочнеться другий етап виконання національної стратегії виходу з режиму карантину.

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З наступного вівторка будуть скасовані усі обмеження подорожувати територією Франції; у регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлять роботу бари і ресторани (нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – там буде дозволено приймати відвідувачів лише на літніх терасах); відновлять навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання); у «зелених» зонах відкриються музеї і театри (за виключенням кінотеатрів), парки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Рішення про проведення масових спортивних змагань, інших зібрань буде розглядатися після 21 червня.

Окрім цього, залишатиметься обмеження до 10 осіб на публічні зібрання громадян.

З наступного тижня у країні також буде запроваджений мобільний додаток StopCov відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.

Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня. Саме у цей день Єврокомісія має розглянути рішення про повне або часткове відкриття зовнішніх кордонів ЄС.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

Фото: АА