Польща ухвалила закон про змішану форму голосування на виборах президента

Сейм Польщі у вівторок ухвалив зміни до закону про цьогорічні вибори президента, що передбачають змішану форму голосування – на виборчій дільниці і дистанційно.

Увечері закон підписав президента РП Анджей Дуда, а відразу після цього його було опубліковано в урядовому віснику законів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Нова редакція закону про вибори упродовж кількох тижнів перебувала на розгляді Сенату, який контролює опозиція. У понеділок увечері верхня палата парламенту проголосувала за цей документ, внісши деякі зміни. Однак Сейм у вівторок прийняв закон, відкинувши частину поправок Сенату.

Законом передбачається, що вибори відбудуться як на виборчих дільницях, так і кореспонденційно (поштою). При цьому, дистанційно віддати свій голос у виборах зможуть усі охочі, попередньо, щонайменше за 12 днів, попередивши про це місцевого виборчого комісара через адміністрацію своєї гміни (адміністративно-територіальна одиниця Польщі). Поштою також мають проголосувати особи, які перебувають на обов’язковому карантині, ізоляції чи самоізоляції у зв’язку з пандемією коронавірусу. Вони мусять повідомити про це не пізніше, ніж за два дні до виборів. Громадяни Польщі, які перебувають за кордоном, про своє дистанційне голосування мають повідомити не пізніше, ніж за 15 днів до виборів.

Закон дозволяє усім кандидатам у президенти, які вже зібрали 100 тис. підписів перед виборами, які мали відбутися 10 травня, не робити цього знову. Тож необхідну кількість голосів для участі у виборах має зібрати лише кандидат від Громадянської коаліції мер Варшави Рафал Тшасковський, який нещодавно на виборчій дистанції замінив Малгожату Кідаву-Блонську.

Законом також передбачається, що Державна виборча комісія Польщі може прийняти рішення щодо проведення на окремо визначеній території лише кореспонденційного голосування у зв’язку з пандемією COVID-19. Напередодні міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський зазначив, що така необхідність може виникнути максимум у кількох польських гмінах.

Очікується, що 3 червня маршалок Сейму РП Елжбета Вітек оголосить новий термін проведення президентських виборів у Польщі.

Вибори глави держави в Польщі мали відбутися 10 та 24 травня, проте цього не сталося у зв’язку з пандемією коронавірусу та протестами опозиції, яка переконувала, що вибори потрібно проводити після епідемії COVID-19. Однак владна коаліція переконана, що вибори треба провести якомога швидше, щоб запобігти конституційній кризі у країні.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, найбільші шанси на перемогу у виборах має чинний президент Анджей Дуда. Утім, останнім часом його перевага значно зменшилася на користь кандидата від Громадянської коаліції Тшасковського.