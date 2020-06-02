У Нью-Йорку продовжили комендантську годину до кінця тижня

Влада Нью-Йорку продовжила до неділі включно комендантську годину, запроваджену через вуличні заворушення, що почалися у США після загибелі у Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це оголосив міський голова Нью-Йорку Білл де Блазіо, повідомляє The Street.

"Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив у вівторок, що місто продовжує до кінця тижня дію комендантської години, запровадженої з метою вгамування заворушень, що спричинили масове мародерство та вандалізм", - йдеться у повідомленні.

Влада штату та міста спочатку запровадила комендантську годину з 23:00 понеділка до 17:00 вівторка. Але сьогодні де Блазіо заявив, що дія комендантської години буде продовжена до кінця тижня з 20:00 до 5:00, бо безлади у місті продовжуються.

Міський голова зазначив, що зробить все необхідне для "збереження миру у місті".

Як повідомлялося, вже тиждень у США тривають масові протести, що супроводжуються погромами. Комендантську годину запровадили щонайменше у 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху.

Вуличні заворушення почалися після загибелі Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з поліцейських притиснув його голову до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу. Пізніше він помер у лікарні.

Фото: АА