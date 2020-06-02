У Лас-Вегасі під час заворушень стріляли у поліцейських

У місті Лас-Вегас (штат Невада) під час масових заворушень стріляли у двох офіцерів поліції.

Про це повідомляє ABC News.

"У двох поліцейських стріляли у Лас-Вегасі під час заворушень, спричинених загибеллю Джорджа Флойда у Міннеаполісі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в одного поліцейського офіцера стріляли біля 300-го кварталу на бульварі Південного Лас-Вегаса. Другий поліцейський отримав поранення за 3 км від місця першого інциденту, у 2 800-му кварталі.

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Про стан здоров'я офіцерів наразі невідомо. Поліція закликала громадян уникати зазначених місць.

Як повідомлялося, вже тиждень у США тривають масові протести з погромами. Комендантську годину запровадили щонайменше у 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху. Вуличні заворушення спалахнули після загибелі Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з поліцейських притиснув його голову до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу.

Фото: Christine T. Nguyen / Minnesota Public Radio