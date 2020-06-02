У Лас-Вегасі під час заворушень стріляли у поліцейських
Про це повідомляє ABC News.
"У двох поліцейських стріляли у Лас-Вегасі під час заворушень, спричинених загибеллю Джорджа Флойда у Міннеаполісі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в одного поліцейського офіцера стріляли біля 300-го кварталу на бульварі Південного Лас-Вегаса. Другий поліцейський отримав поранення за 3 км від місця першого інциденту, у 2 800-му кварталі.
Про стан здоров'я офіцерів наразі невідомо. Поліція закликала громадян уникати зазначених місць.
Як повідомлялося, вже тиждень у США тривають масові протести з погромами. Комендантську годину запровадили щонайменше у 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху. Вуличні заворушення спалахнули після загибелі Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з поліцейських притиснув його голову до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу.
Фото: Christine T. Nguyen / Minnesota Public Radio