США вперше за 25 років закрили всі федеральні в’язниці

Уперше за 25 років у США було закрито всі федеральні в’язниці на тлі масових заворушень, що спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на заяву Федерального бюро в’язниць США.

«У світлі широкомасштабних акцій протесту, що відбуваються по всій країні, Федеральне бюро в’язниць з великою обережністю впроваджує додатковий тимчасовий захід безпеки для забезпечення належного порядку в наших установах, а також для забезпечення безпеки персоналу та ув’язнених», - йдеться в цій заяві.

За словами прессекретаря Бюро, цей крок являє собою «тимчасову національну ізоляцію».

Також зазначається, що наразі ще незрозуміло, які саме обмеження вводяться, адже раніше обмеження для ув’язнених вже були введені у відповідь на пандемію коронавірусу.

Як повідомлялося, вже тиждень у США тривають масові протести з погромами. Комендантську годину ввели щонайменше в 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху. Вуличні заворушення спалахнули після загибелі Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з поліцейських притиснув його голову до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу.