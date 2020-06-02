Повторний розтин встановив, що Джордж Флойд помер не від стресу

Повторний розтин встановив, що Джордж Флойд помер не від стресу

Укрінформ
Повторний розтин, проведений сторонніми медичними експертами, яких залучила сім'я загиблого в США афроамериканця Джорджа Флойда, встановив, що він помер від відсутності кровотоку в мозок.

Про це поінформував адвокат родини Флойда Бен Крамп, повідомляє The Guardian.

«Джордж помер, тому що йому потрібно було вдихнути, вдихнути повітря», - заявив адвокат.

Як зазначено у висновку лікарів, Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї й спини. У звіті про розтин також зазначено, що Флойд, ймовірно, «помер на місці події».

Раніше ж повідомлялося, що згідно із результатами першого розтину, проведеного центром судово-медичних експертиз, Флойд не був задушений, а помер від «слабкого здоров'я в поєднанні зі стресом від затримання».

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Як відомо, у Міннеаполісі – головному місті штату Міннесота – після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським почалися протести. Люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації. Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь у затриманні Флойда, вже заарештований.

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Протести ж охопили всю країну. Місцями вони набули характеру погромів та масових безладів. Щонайменше 25 міст США оголосили у зв’язку з цим комендантську годину.

Фото: Christine T. Nguyen / Minnesota Public Radio

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