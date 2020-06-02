Повторний розтин встановив, що Джордж Флойд помер не від стресу

Повторний розтин, проведений сторонніми медичними експертами, яких залучила сім'я загиблого в США афроамериканця Джорджа Флойда, встановив, що він помер від відсутності кровотоку в мозок.

Про це поінформував адвокат родини Флойда Бен Крамп, повідомляє The Guardian.

«Джордж помер, тому що йому потрібно було вдихнути, вдихнути повітря», - заявив адвокат.

Як зазначено у висновку лікарів, Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї й спини. У звіті про розтин також зазначено, що Флойд, ймовірно, «помер на місці події».

Раніше ж повідомлялося, що згідно із результатами першого розтину, проведеного центром судово-медичних експертиз, Флойд не був задушений, а помер від «слабкого здоров'я в поєднанні зі стресом від затримання».

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Як відомо, у Міннеаполісі – головному місті штату Міннесота – після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським почалися протести. Люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації. Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь у затриманні Флойда, вже заарештований.

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Протести ж охопили всю країну. Місцями вони набули характеру погромів та масових безладів. Щонайменше 25 міст США оголосили у зв’язку з цим комендантську годину.

Фото: Christine T. Nguyen / Minnesota Public Radio