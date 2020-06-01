Британці вийшли на акції проти расизму через загибель Джорджа Флойда

Мешканці кількох міст Великої Британії, в тому числі Лондона, вийшли на вулиці, обурені вбивством у Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє DW.

«Тисячі лондонців, обурених загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі вийшли на вулиці на мітинг проти расизму і поліцейського насильства у США. Вони зібралися на Трафальгарській площі та біля будівлі посольства Сполучених Штатів», - йдеться в повідомленні.

Мітингувальники тримали в руках плакати з написами: «Справедливість для Джорджа Флойда», «Я не можу дихати» і «Расизму немає місця».

Зазначається, що акція мала мирний характер, проте поліція затримала 23 особи. Деякі з них порушували карантинні обмеження, а деякі ображали поліцейських.

За даними DW, подібні демонстрації пройшли також в Манчестері й Кардіффі, де на вулиці вийшли сотні місцевих жителів.

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Як повідомляв Укрінформ, протести у США, які швидко переросли в масові заворушення з погромами магазинів, спалахнули через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер невдовзі після затримання поліцією.

З четверга поліція заарештувала майже 1400 осіб у 17 містах країни. Сім штатів і федеральний столичний округ Колумбія попросили допомоги Національної гвардії США в боротьбі із заворушеннями.