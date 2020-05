Протести проти поліційного расизму дійшли й до Канади

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мітингарі пройшли маршем центральними вулицями міста.

Мітинг тривав кілька годин й мирно закінчився поблизу будівлі парламенту провінції Онтаріо. За порядком стежила велика кількість правоохоронців, однак обійшлося без затримань, оскільки мітингарі поводилися мирно.

Учасники несли в руках плакати зі словами підтримки загиблого у США під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда, а також Регіс Корчінскі-Пакет, яка цього тижня випала з вікна свого помешкання в Торонто під час перебування у ньому офіцерів поліції.

Під час руху викрикували: “ні миру без справедливості”, “відмовтесь від поліції”, “не ще одне життя чорношкірого” тощо.

Scenes from the rally in Toronto, following the death of Regis Korchinski-Paquet, a black woman who died after 911 calls to police. It’s now under investigation by the SIU, the police watchdog pic.twitter.com/ajz69BsIcH