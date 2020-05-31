Протести проти поліційного расизму дійшли й до Канади

Протести проти поліційного расизму дійшли й до Канади

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Укрінформ
Кілька тисяч людей вийшло на вулиці Торонто, аби висловити протести проти расизму стосовно темношкірих та представників корінних народів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мітингарі пройшли маршем центральними вулицями міста.

Мітинг тривав кілька годин й мирно закінчився поблизу будівлі парламенту провінції Онтаріо. За порядком стежила велика кількість правоохоронців, однак обійшлося без затримань, оскільки мітингарі поводилися мирно.

Учасники несли в руках плакати зі словами підтримки загиблого у США під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда, а також Регіс Корчінскі-Пакет, яка цього тижня випала з вікна свого помешкання в Торонто під час перебування у ньому офіцерів поліції. 

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Під час руху викрикували: “ні миру без справедливості”, “відмовтесь від поліції”, “не ще одне життя чорношкірого” тощо.  

Зазначимо, що абсолютна більшість учасників протесту використовували багато- або одноразові маски, адже в місті досі діють карантинні обмеження. 

За словами організаторів подібний масовий мітинг повинен відбутися в неділю у Монреалі. 

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася у США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.

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ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію та запроваджено комендантську годину.

Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.

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