Протести проти поліційного расизму дійшли й до Канади
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мітингарі пройшли маршем центральними вулицями міста.
Мітинг тривав кілька годин й мирно закінчився поблизу будівлі парламенту провінції Онтаріо. За порядком стежила велика кількість правоохоронців, однак обійшлося без затримань, оскільки мітингарі поводилися мирно.
Учасники несли в руках плакати зі словами підтримки загиблого у США під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда, а також Регіс Корчінскі-Пакет, яка цього тижня випала з вікна свого помешкання в Торонто під час перебування у ньому офіцерів поліції.
Під час руху викрикували: “ні миру без справедливості”, “відмовтесь від поліції”, “не ще одне життя чорношкірого” тощо.
Scenes from the rally in Toronto, following the death of Regis Korchinski-Paquet, a black woman who died after 911 calls to police. It’s now under investigation by the SIU, the police watchdog pic.twitter.com/ajz69BsIcH— Lorenda Reddekopp (@CBCLorenda) May 30, 2020
Зазначимо, що абсолютна більшість учасників протесту використовували багато- або одноразові маски, адже в місті досі діють карантинні обмеження.
За словами організаторів подібний масовий мітинг повинен відбутися в неділю у Монреалі.
Some of the thousands of people marching in Toronto pic.twitter.com/PkOZX7qFwk— Lorenda Reddekopp (@CBCLorenda) May 30, 2020
Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася у США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього у лікарні афроамериканець помер.
ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію та запроваджено комендантську годину.
Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.