В Італії - сплеск нових випадків COVID-19

В Італії зафіксували зростання щоденної кількості нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Кількість людей, заражених коронавірусною хворобою в Італії, знову зростає: загалом зафіксовано 233 555 випадків, приріст протягом останньої доби - 318 випадків. Протягом минулої доби було зафіксувано 178 випадків", - йдеться у повідомленні.

У 8 регіонах Італії протягом останньої доби не зафіксували нових випадків захворювання, до них належать: Апулія, Трентіно-Альто-Адідже, Умбрія, Сардинія, Валле-д'Аоста, Калабрія, Молізе та Базиліката.

Протягом останніх 24 годин в Італії було зафіксовано 55 летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу. Загальна кількість летальних випадків в країні, спричинених пандемією зросла до 33 530.

Як повідомлялося, 4 травня в Італії почали послаблювати обмежувальні заходи, які були запроваджені майже на два місяці для боротьби з коронавірусом.

Згідно з даними Worldometer, на 2 червня у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 383 825, з них 377 789 летальних, одужали 2 920 896 осіб.

Фото з сайту ansa.it