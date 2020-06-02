Без дотримання дистанції: в Італії "друзі Путіна" зібрали антиурядову акцію

Італійська права опозиція, на чолі з відомим прихильником Володимира Путіна - колишнім міністром внутрішніх справ Маттео Сальвіні організувала у Римі велелюдну антиурядову демонстрацію.

Про це інформує La Stampa.

"Це перша подія в історії, коли ми казали людям залишатися вдома та не приходити, але бажання повернутися до звичайного життя надто багато", - сказав лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні.

Разом з союзниками з партії "Брати Італії" Сальвіні очолив колону демонстрантів, які несли 500-метровий італійський триколор, шириною понад 3 метри.

Демонстранти вигукували гасла "Італія не здається" та різноманітні репліки, спрямовані проти уряду італійського прем’єра Джузеппе Конте.

При цьому учасники акції ігнорували вимоги соціального дистанціювання, запроваджені через пандемію коронавірусу. Не всі з учасників ходи мали захисні маски.

Як відомо, прокуратура міста Мілан раніше викликала на допит члена "Ліги" та соратника Маттео Сальвіні - Джанлуку Савоїні через зустріч 18 жовтня 2018 року у готелі "Метрополь" у Москві, в якій брали участь двоє італійців та троє росіян. На зустрічі, нібито, обговорювалося таємне фінансування для італійської партії у розмірі близько $65 мільйонів.

Приводом для виклику стало повідомлення американського видання Buzzfeed про отримання аудіозапису московської зустрічі й опублікована ним стенограма, в якій Савоїні намагається домовитися з росіянами. Сальвіні категорично заперечує, що його партія отримала якісь кошти з Москви.

Фото: Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini in piazza a Roma