"Друга Путіна" Сальвіні судитимуть в Італії за незаконне утримання мігрантів

В Італії колишній міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні постане перед судом через звинувачення у незаконному утриманні людей на борту італійського корабля.

Про це повідомляє Euronews.

"Колишній міністр внутрішніх справ Італії та політичний діяч Маттео Сальвіні постане перед судом за звинуваченнями в утриманні мігрантів", - йдеться у повідомленні.

Справа стосується інциденту у липні минулого року, коли 131 мігранту з судна гуманітарної організації було заборонено сходити на берег в італійському порту протягом майже тижня.

У той час член уряду Сальвіні наполягав на закритті італійських портів для мігрантів.

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Депутату Сальвіні доведеться зіткнутися з ще одним голосуванням щодо притягнення до відповідальності за подібні звинувачення. 27 лютого комітет Сенату ухвалить рішення про те, чи звинуватити колишнього міністра у «затриманні» 107 мігрантів на човні неурядової організації на Сицилії між 14 та 20 серпня 2019 року.

Як відомо, донедавна Італія відмовлялася приймати судна гуманітарних організацій з врятованими у Середземному морі мігрантами на борту.