Лондон ветуватиме повернення Росії до "Великої сімки"

Уряд Великої Британії не підтримуватиме повернення Росії до "Великої сімки", оскільки не Москва не змінила свою поведінку після незаконної анексії Криму у 2014 році.

Про це у понеділок заявив речник прем’єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє Daily Mail.

«Рішення щодо членства у "Великій сімці" приймаються одностійно всіма лідерами "Великої сімки". Росію було виключено з "Групи семи" через анексію Криму, і досі ми не побачили змін у її поведінці, що могли би виправдати поновлення її членства», - наголосив речник глави британського уряду.

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Він додав, що Лондон також не буде підтримувати поновлення членства Москви у Великій сімці.

Водночас, за цого словами, країна, яка головує у "Великій сімці" (нині це США) може запрошувати лідерів інших країн у статусі гостя.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що він відкладає саміт G7 принаймні до вересня 2020 року. Він також заявив, що хоче запросити до участі у саміті додаткові країни, зокрема Росію, Австралію, Індію та Південну Корею. За словами Трампа, нинішній формат саміту є "дуже застарілим".

До "Великої сімки" наразі входять США, Канада, Франція, Британія, Німеччина, Італія та Японія. Росію було виключено з Групи у 2014 році після анексії Криму.