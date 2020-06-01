Лондон ветуватиме повернення Росії до

Лондон ветуватиме повернення Росії до "Великої сімки"

Укрінформ
Уряд Великої Британії не підтримуватиме повернення Росії до "Великої сімки", оскільки не Москва не змінила свою поведінку після незаконної анексії Криму у 2014 році.

Про це у понеділок заявив речник прем’єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє Daily Mail.

«Рішення щодо членства у "Великій сімці" приймаються одностійно всіма лідерами "Великої сімки". Росію було виключено з "Групи семи" через анексію Криму, і досі ми не побачили змін у її поведінці, що могли би виправдати поновлення її членства», - наголосив речник глави британського уряду.

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Він додав, що Лондон також не буде підтримувати поновлення членства Москви у Великій сімці.

Водночас, за цого словами, країна, яка головує у "Великій сімці" (нині це США) може запрошувати лідерів інших країн у статусі гостя.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що він відкладає саміт G7 принаймні до вересня 2020 року. Він також заявив, що хоче запросити до участі у саміті додаткові країни, зокрема Росію, Австралію, Індію та Південну Корею. За словами Трампа, нинішній формат саміту є "дуже застарілим".

До "Великої сімки" наразі входять США, Канада, Франція, Британія, Німеччина, Італія та Японія. Росію було виключено з Групи у 2014 році після анексії Криму.

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