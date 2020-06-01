Понад чверть росіян готові до протестів через зниження рівня життя

Понад чверть росіян вважають можливими акції масового протесту через зниження рівня життя і приблизно стільки ж особисто готові взяти в них участь.

Про це свідчать результати опитування, проведеного «Левада-центром» на замовлення «Відкритих медіа».

Зокрема, 27% респондентів вважають за можливе проведення в Росії акцій масового протесту через зниження рівня життя. При цьому 28% росіян готові вийти на такі акції, якщо вони відбудуться зараз.

Як наголошується, такі результати демонструють максимальне значення за останні півтора року. До цього пік протестної активності припадав на осінь 2018 року, коли президент РФ підписав закон про пенсійну реформу (в листопаді 2018-го в акціях протесту були готові взяти участь 30% громадян).

Директор «Левада-центру» Лев Гудков зазначає, що готовність населення до масових протестів має поки що декларативний характер, проте, на його думку, «окремі локальні вибухи восени у великих містах цілком можливі».

Загальноросійське опитування проводилося з 22 по 24 травня методом випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. У ньому взяли участь 1 623 особи віком від 18 років.