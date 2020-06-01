У Росії кількість випадків коронавірусу перевищила 414,3 тисячі

За добу в Російській Федерації зареєстровано 9021 новий випадок зараження коронавірусом, таким чином, загальне число інфікованих становить 414328.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільша кількість нових випадків захворювання COVID-19 за добу було зафіксована в Москві - (+2297 осіб), Підмосков'ї (+728), Санкт-Петербурзі (+364), Нижегородській (+315) і Свердловській (+283) областях.

Померли за минулу добу 162 людини, у яких був діагностований коронавірус. Усього з початку епідемії за офіційними даними померло 4849 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Усього одужали, за даними на 1 червня, 175514 осіб, з них 3991 за минулу добу.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 278 606 з них 374 158 летальних, одужали 2 852 761 особа.