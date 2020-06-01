Туреччина депортувала до Фінляндії 12 терористів

Влада Туреччини вислала 12 громадян Фінляндії, які були ув’язнені за участь у терористичних організаціях.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини, передає кореспондент Укрінформу.

«12 іноземних терористів депортовано з країни, всі вони громадяни Фінляндії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усіх їх відправили додому спеціальним евакуаційним рейсом.

Раніше влада Туреччини заявила, що не має наміру утримувати на своїй території іноземних громадян, які були бойовиками терористичних організацій, зокрема ІДІЛ.

Торік із країни депортували 778 учасників терористичних організацій, які мали іноземне громадянство.