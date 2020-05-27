Криза мігрантів: Греція хоче розширити паркан на кордоні з Туреччиною

Уряд Греції має намір розширити паркан на кордоні з Туреччиною в провінції Еврос, аби уникнути напливу нелегальних мігрантів.

Про це заявив міністр цивільного захисту Міхаліс Хризохоїдіс, повідомляє Ekathimerini.

"Цей паркан буде споруджено з метою захисту інтересів нашої країни", - зазначив Хризохоїдіс.

За його словами, зараз на кордон із Туреччиною повертаються працівники поліції. Згодом їх замінять 400 новобранців-прикордонників.

Раніше Туреччина заявляла, що політика Греції щодо мігрантів протиправна, і Анкара має намір притягнути Афіни до відповідальності.

Фото: hurriyetdailynews.com