У Китаї пасажирів німецького літака відправили на карантин
Про це повідомляє Bild.
«Коронавірус було виявлено в одного зі 180 пасажирів під час спеціального рейсу… з Німеччини до Китаю», - йдеться у повідомленні.
Попри те, що 34-річний інженер, як і решта пасажирів, перед вильотом здав тест у Франкфурті, обстеження по прильоту в північне китайське місто Тяньцзінь виявилося позитивним. Чоловіка доставили до карантинного закладу для медичного спостереження, симптомів у нього немає.
Решта людей відправлені в готель на карантин. Екіпаж вилетів із Тяньцзіня до Сеула.
Рейс був першим подібним, яким менеджери, техніки та експерти німецьких компаній у КНР і члени їхніх сімей поверталися у Китаї, де працювали до початку епідемії, коли були евакуйовані до ФРН наприкінці березня. Також у КНР повернулися четверо німецьких кореспондентів, які також опинилися в Німеччині після того, як Китай закрив кордон для іноземців.
Переліт організувала Німецька торговельна палата у Китаї у співпраці з китайською владою з метою просування економічного співробітництва між двома країнами. Це був перший пасажирський рейс Lufthansa до Китаю за чотири місяці.
Очікується, що ще один подібний рейс відбудеться до Шанхаю в середу.
В ході опитування Торгово-промислової палати від 2000 до 2500 людей виявили зацікавленість повернутися в Китай. Загалом у близько 5200 німецьких компаніях у Китаї працюють майже 1 мільйон людей.