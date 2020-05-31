У Китаї пасажирів німецького літака відправили на карантин

У Китаї пасажирів німецького літака відправили на карантин

Укрінформ
Китайські карантинні органи відправили на двотижневу ізоляцію всіх пасажирів чартерного рейсу Lufthansa, який доправив до Тяньцзіня німецьких спеціалістів.

Про це повідомляє Bild.

«Коронавірус було виявлено в одного зі 180 пасажирів під час спеціального рейсу… з Німеччини до Китаю», - йдеться у повідомленні.

Попри те, що 34-річний інженер, як і решта пасажирів, перед вильотом здав тест у Франкфурті, обстеження по прильоту в північне китайське місто Тяньцзінь виявилося позитивним. Чоловіка доставили до карантинного закладу для медичного спостереження, симптомів у нього немає.

Решта людей відправлені в готель на карантин. Екіпаж вилетів із Тяньцзіня до Сеула.

Рейс був першим подібним, яким менеджери, техніки та експерти німецьких компаній у КНР і члени їхніх сімей поверталися у Китаї, де працювали до початку епідемії, коли були евакуйовані до ФРН наприкінці березня. Також у КНР повернулися четверо німецьких кореспондентів, які також опинилися в Німеччині після того, як Китай закрив кордон для іноземців.

Переліт організувала Німецька торговельна палата у Китаї у співпраці з китайською владою з метою просування економічного співробітництва між двома країнами. Це був перший пасажирський рейс Lufthansa до Китаю за чотири місяці.

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Очікується, що ще один подібний рейс відбудеться до Шанхаю в середу.

В ході опитування Торгово-промислової палати від 2000 до 2500 людей виявили зацікавленість повернутися в Китай. Загалом у близько 5200 німецьких компаніях у Китаї працюють майже 1 мільйон людей.

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