У Бельгії за добу COVID-19 підтвердили у 195 осіб

У Бельгії за добу COVID-19 підтвердили у 195 осіб

Укрінформ
За минулу добу в Бельгії зареєстрували 195 нових випадків захворювання на COVID-19, що довело загальну кількість інфікованих від початку пандемії до 58 381.

Про це у регулярному інформаційному звіті повідомляє Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії.

«Із суботи (на неділю) надійшли повідомлення про 195 нових випадків інфікування людей, з них 129 живуть у Фландрії, 46 – у Валлонії та ще 20 – у Брюсселі. Протягом минулих 24 годин з коронавірусом були госпіталізовані 40 людей. Загальна кількість пацієнтів з цим діагнозом у лікарнях дорівнює 821, з них 168 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 83 - підключені до приладів ШВЛ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби з лікарень після одужання були відпущені додому 118 людей, що довело кількість пацієнтів, які успішно подолали хворобу в період з 15 березня до 15 887 осіб.

Водночас протягом минулих 24 годин від наслідків коронавірусу у Бельгії померли ще 14 осіб, що довело загальну кількість людей, що загинули від хвороби, до 9 467.

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Міністерство зазначає, що попри те, що на території Бельгії реєструються нові випадки захворювання на коронавірус, загальні тенденції та показники говорять про зниження рівня захворюваності на COVID-19. Водночас уряд просить людей продовжувати дотримуватися заходів перестороги та піклуватися про себе та про здоров’я близьких і друзів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 172 328, що з них 371 175 летальних, одужало 2 743 911 осіб.

Фото з сайту vrt.be

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