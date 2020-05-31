Коран у Святій Софії: Туреччина нагадала, що в Афінах — жодної мечеті

У МЗС Туреччини відреагували на обурення тим, що в соборі Святої Софії в Стамбулі цієї п’ятниці відбулися читання Корану та нагадали, що у столиці Греції немає жодної мечеті, назвавши це психологією нетолерантності.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Туреччини Хамі Аксой, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Греція продовжує робити марні та неефективні заяви після кожного читання Священного Корану у Святій Софії. Той факт, що Греція, єдина європейська країна, яка не має мечеті у своїй столиці, обурена читаннями сур Священного Корану у Святій Софії, є справжнім прикладом, що ілюструє нетолерантну психологічну ситуацію в цій країні», - йдеться у заяві.

Речник турецького МЗС заявив, що Туреччина не виступає ні проти статусу Святої Софії, ні проти Конвенції ЮНЕСКО 1972 року про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини.

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«Навпаки, завдяки турботі та увазі Туреччини про історичні пам'ятки Стамбула, ці місця збереглися для нинішніх поколінь як культурні надбання. Свята Софія залишатиметься важливим скарбом Туреччини та людства і надалі буде захищена як така. Ми закликаємо Грецію звільнитися від такого свого мислення щодо історії», - заявили у МЗС Туреччини.

Як відомо, раніше Греція на рівні МЗС висловила обурення тим, що у соборі Святої Софії у Стамбулі цієї п’ятниці відбулися читання Корану. Ці читання відбулися в рамках заходів, присвячених 567-й річниці завоювання Стамбула.