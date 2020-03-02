РЄ закликає Туреччину і Грецію покращити умови для мігрантів на кордоні

У Раді Європи заявляють про складну гуманітарну ситуацію, у якій опинилися мігранти і біженці на кордоні Туреччини і Греції та закликають вжити надзвичайних заходів щодо їх захисту.

Про це йдеться в оприлюдненій 2 березня заяві європейського комісара з прав людини Дуні Міятович, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Гуманітарна ситуація на кордоні між Туреччиною і Грецією, де без доступу до допомоги або можливості знайти міжнародний захист заблоковані тисячі нужденних чоловіків, жінок і дітей перейшла в стан безпрецедентної гуманітарної кризи. Необхідно вжити термінових заходів для запобігання погіршенню ситуації», - наголосила комісар Ради Європи.

Вона особливо підкреслила, що правоохоронці на турецько-грецькому кордоні не мають вдаватися до застосування надмірної сили проти цих людей.

Міятович закликала Грецію і Туреччину, а також інші країни-члени забезпечити негайний доступ біженців до гуманітарної допомоги.

Вона також висловила занепокоєння у зв'язку із закриттям грецькою стороною прикордонних пунктів пропуску, а також позицію турецької влади спонукати мігрантів до перетину кордону.

«Країни-члени також повинні забезпечити, щоб журналісти мали змогу вільно і безпечно висвітлювати ситуацію», - також заявила європейський комісар з прав людини.

Міятович підкреслила важливість солідарності між країнами-членами та розділення відповідальності з Туреччиною і Грецією у вжитті таких надзвичайних комплексних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, турецька влада оголосила, що більше не стримуватиме потік мігрантів, які хочуть потрапити до Європи. Рішення було прийнято після того, як понад 30 турецьких військових загинули в ході обстрілу силами режиму Башара Асада та російської авіації в Ідлібі (північно-західна Сирія).

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За даними Анкари, станом на 2 березня країну залишили майже 120 тис. мігрантів, які прагнуть отримати притулок у країнах ЄС.

Фото: АА