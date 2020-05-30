Греція обурена читанням Корану у Святій Софії в Стамбулі

Греція висловила обурення тим, що в соборі Святої Софії в Стамбулі цієї п’ятниці відбулися читання Корану.

Відповідну заяву зробило МЗС Греції.

«Читання уривків із Корану всередині Святої Софії, пам’ятки світового рівня, що охороняється ЮНЕСКО як об’єкт всесвітньої спадщини, який функціонує як музей з 1935 року, є не лише неприйнятною спробою змінити сприйняття цього місця як пам’ятника, а й ображає релігійні почуття християн у всьому світі», - йдеться в заяві.

У МЗС Греції переконані, що ця акція є образою для міжнародної спільноти і вкотре викриває Туреччину, яка зобов'язана поважати як Конвенцію про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, так і ЮНЕСКО, членом якої вона є.

«Ми вкотре закликаємо Туреччину дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань та припинити ставити внутрішню доцільність перед її дуже привілейованою роллю як охоронця пам’ятника, настільки важливого як Свята Софія, що належить усьому людству», - заявили у МЗС Греції.

На початку минулого року Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що один із найстаріших православних храмів - Софійський собор у Стамбулі, який зараз має статус музею, може бути перетворений на мечеть з безкоштовним входом.

Фото: vlasno.info