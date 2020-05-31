Українська “Мрія” втретє доставила до Канади медичне спорядження
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомило Генеральне консульство України в Торонто.
“Сьогодні о 10:00 за місцевим часом у міжнародному аеропорту "Пірсон" здійснив посадку найбільший вантажний літак у світі – український АН 225 "Мрія". На борту — гуманітарний вантаж з Китаю на замовлення канадського уряду”, - йдеться у повідомленні.
У дипмісії додали, що “зустріти рейс з вантажем до аеропорту прибули й офіційні особи уряду провінції Онтаріо - Міністр фінансів Род Філіпс та Міністр транспорту Каролін Малроні”.
“Подія викликала неабиякий інтерес у мешканців Торонто, у тому числі представників української громади, та широко висвітлювалася місцевими ЗМІ”, - запевнили дипломати.
Нагадаємо: 1 травня українська “Мрія” вже доставила до канадського Монреалю вантаж медичного захисного спорядження з Китаю, що на той момент був рекордним за тоннажем від початку пандемії. 24 травня “Мрія” знову прилетіла до Монреалю.
Зауважимо, що станом на ранок 30 травня на території Канади було виявлено майже 90 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 6996 життів.