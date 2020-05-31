Українська “Мрія” втретє доставила до Канади медичне спорядження

Ан-225 “Мрія” прибув до канадського Торонто із вантажем медичного спорядження.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомило Генеральне консульство України в Торонто.

“Сьогодні о 10:00 за місцевим часом у міжнародному аеропорту "Пірсон" здійснив посадку найбільший вантажний літак у світі – український АН 225 "Мрія". На борту — гуманітарний вантаж з Китаю на замовлення канадського уряду”, - йдеться у повідомленні.

У дипмісії додали, що “зустріти рейс з вантажем до аеропорту прибули й офіційні особи уряду провінції Онтаріо - Міністр фінансів Род Філіпс та Міністр транспорту Каролін Малроні”.

“Подія викликала неабиякий інтерес у мешканців Торонто, у тому числі представників української громади, та широко висвітлювалася місцевими ЗМІ”, - запевнили дипломати.

Нагадаємо: 1 травня українська “Мрія” вже доставила до канадського Монреалю вантаж медичного захисного спорядження з Китаю, що на той момент був рекордним за тоннажем від початку пандемії. 24 травня “Мрія” знову прилетіла до Монреалю.

Читайте також: Українські літаки на замовлення НАТО доставили у Німеччину понад 300 тонн медвантажів

Зауважимо, що станом на ранок 30 травня на території Канади було виявлено майже 90 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 6996 життів.