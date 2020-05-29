Українські літаки на замовлення НАТО доставили у Німеччину понад 300 тонн медвантажів

Повідомлення про це оприлюднене у п'ятницю на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«За програмою Міжнародних рішень для стратегічних авіаперевезень (SALIS), яка підтримується НАТО, протягом двох місяців до Німеччини повітряним шляхом були доставлені понад 300 тонн життєво важливих вантажів, необхідних під час пандемії COVID-19. З початку кризи Німеччина виконала шість повітряних місій з використанням спроможностей SALIS, зокрема, в рамках нещодавніх рейсів від 30 квітня, 13, 15 та 16 травня» - йдеться у повідомленні.

За інформацією Альянсу, усього з використанням програм стратегічних авіаперевезень НАТО «SAC» (Спроможності стратегічних авіаперевезень) та SALIS з початку кризи коронавірусу були доставлені понад 1000 тонн медичного обладнання в такі країни НАТО, як Болгарія, Чеська Республіка, Німеччина, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина.

Як уже повідомляв Укрінформ, у програмі НАТО SALIS беруть участь 9 країн НАТО – Бельгія, Чеська Республіка, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.

У грудні 2018 року Агентство НАТО із забезпечення та замовлень (NATO Support and Procurement Agency – NSPA) уклала контракт з компанією Antonov Logistics Salis зі штаб-квартирою у Німеччині.

За контрактом, НАТО протягом кількох днів може отримати доступ до 5 літаків AН-124. На додаток, угода передбачає також можливість використання учасниками програми літаків АН-22, АН-225 та ІЛ-76.

Фото: nato.int