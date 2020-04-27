Українська «Мрія» доставила в Німеччину понад 10 мільйонів масок

Ан-225 «Мрія» прибула вранці 27 квітня до німецького Лейпцига із вантажем медичних засобів захисту з Китаю.

В аеропорту найбільший у світі літак зустрічала міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найбільший у світі транспортний літак доставив сьогодні з Китаю до Німеччини трохи більш як 10 млн масок, що дуже актуально. Це частина з загальної партії в 25 млн масок», - сказала Крамп-Карренбауер, відомство якої здійснює координацію операції на замовлення Міністерства охорони здоров’я на підставі договору SALIS (Стратегічне міжнародне рішення про авіаперевезення).

Вона підкреслила, що українські літаки серії «Антонов», які задіяні у рамках програм НАТО для здійснення перевезень в кризові точки, зараз використовуються, «щоб доставити те, що нам так потрібно», для боротьби з пандемією коронавірусу.

Imposante Erscheinung - Die

Antonov An-225 ist das größte #Frachtflugzeug der Welt. Im

Auftrag der #Bundeswehr hat

sie heute 10.000.000

Schutzmasken dabei. Vor den Augen von Ministerin Kramp-Karrenbauer @akk ist sie gerade in Leipzig gelandet.#FuerEuchGemeinsamStark pic.twitter.com/hUTDghfp2d — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 27, 2020

Окрім Ан-225 маски в Німеччину також доставляють Ан-124 «Руслан» - 8,3 млн і 6,6 млн масок. Один Ан-124 прилетів у неділю, 26 квітня, ще один очікується у вівторок, 28 квітня.

Усі три рейси виконуються українською авіакомпанією Antonow Airlines, Antonow Logistic SALIS GmbH.

Окрім ФРН учасниками SALIS є такі країни та партнери НАТО як Бельгія, Чехія, Франція, Угорщина, Норвегія, Польща, Люксембург, Греція, Великобританія, Словаччина та Словенія.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 квітня у світі кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 досягла 2 995 043, зафіксовано 207 000 смертей, 878 972 пацієнта одужали.

Фото: Бундесвер