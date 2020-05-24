“Мрія” вдруге доправила партію медзасобів до Канади

Літак Ан-225 “Мрія” прибув до канадського Монреаля із вантажем медичних засобів захисту.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

“Наша «Мрія» - знову у Монреалі. Це вже другий медичний вантаж для Канади силами нашої могутньої і прекрасної птахи”, - зазначив Шевченко.

Він також подякував екіпажу літака за вдало виконаний рейс. “Дякую Дмитру Антонову і його команді за чудово виконану місію і за можливість пишатися нашим літаком і нашими профі”, - зауважив посол.

Як повідомлялося, 1 травня українська “Мрія” вже доставила до Канади вантаж медичного захисного спорядження з Китаю, що був рекордним за тоннажем від початку пандемії.

Станом на ранок 24 травня на території Канади було виявлено понад 84 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 6380 життів.

У світі на вечір 24 травня зафіксовано 5 453 185 випадків коронавірусу, 2 281 172 особи одужали і 345 077 загинули.

Фото: Facebook Андрія Шевченка