Оцінювати роботу ВООЗ із протидії коронавірусу зарано - канадський міністр

Всесвітня організація охорони здоров’я має детально проаналізувати глобальну реакцію на пандемію коронавірусу, однак зараз це робити зарано.

Таку думку в ефірі CBС висловила міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Лише коли кількість випадків зараження в усьому світі почне суттєво знижуватися, ми зможемо звернути увагу на те, якою була реакція, та на її наслідки. Ми ще не дійшли до цього етапу, оскільки досі перебуваємо безпосередньо в кризі”, - сказала Гулд.

За її словами, аналіз слід розпочинати, щойно світ вийде із “гострого надзвичайного стану та кризового періоду”.

Міністр додала, що мала у травні відверту розмову із головою ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреісусом і запевнила його в підтримці Канадою організації, вказавши на очікування проведення розслідування з метою ліпшою підготовки до майбутніх пандемій.

Водночас, коментуючи звинувачення на адресу ВООЗ у поширенні недостовірних даних щодо Китаю, Гулд висловила переконання, що Організація надавала найбільш точну й актуальну інформацію, до якої мала доступ. Проблеми ж могли полягати в тому, що у різних країнах підхід до збору даних неоднаковий.

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Як повідомлялося, 29 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати припиняють відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), яка "не змогла реалізувати нагальні й потрібні реформи".

Перед цим він заявляв, що ВООЗ не впоралася зі своїми обов’язками під час епідемії COVID-19, а також не перевіряла дані про коронавірусну інфекцію, надані Китаєм. Фінансування ВООЗ Трамп заморозив у середині квітня.