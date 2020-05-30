На Мальті вилучили надруковані в Росії гроші для бойовиків у Лівії

Влада Мальти конфіскувала виготовлені банкноти лівійської валюти на суму $1,1 мільярда, надруковані в РФ для відправлення до Лівії.

Про це повідомила у Twitter речниця Держдепу США Морган Ортагус.

"США вдячні Мальті за вилучення вироблених в Росії динарів (валюта Лівії - ред.) вартістю понад 1 мільярд доларів, призначених для відправлення до Лівії. Керівництво Мальти створило потужний глобальний прецедент для вжиття заходів проти дестабілізуючого втручання РФ у внутрішні справи Лівії", - написала Ортагус.

Як повідомлялося, у США заявили, що Російська Федерація перекинула на територію Лівії групу реактивних військових літаків для підтримки російських найманців, що діють у цій північноафриканській країні.

Раніше, зі звіту ООН стався витік інформації про те, що сотні найманців російської приватної військової компанії, відомої як "Група Вагнера" воюють у Лівії на боці бунтівного генерала Халіфи Гафтара, який протистоїть міжнародно визнаній владі країни.

Проте РФ офіційно не визнає присутності своїх бойовиків у Лівії.