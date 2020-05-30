В Італії з 3 червня дозволять вільне пересування між регіонами

В Італії з 3 червня у межах пом'якшення карантинних обмежень дозволять вільно подорожувати з одного регіону в інший.

Про це повідомляє ANSA.

"Згідно з постановою уряду, з 3 червня передбачено поновлення пересування між регіонами", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві охорони здоров'я Італії заявляють, що у країні немає критичної ситуації, пов'язаної з епідемією.

Станом на сьогодні в Італії коронавірусну хворобу виявлено у 232 248 людей (за добу - у 516-ти).

За останню добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 87 осіб. Загалом з початку пандемії в країні зафіксовано 33 229 летальних випадків. Одужали 152 844 особи.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 6 052 421, зокрема 367 288 летальних, одужало 2 675 408 людей.

Фото: ANSA