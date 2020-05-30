У Бельгії за добу виявили 125 випадків коронавірусу, померли 23 людини
Про це у суботу з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я повідомляє видання The Brussels Times.
«Протягом доби ще 125 людей отримали позитивні тести на COVID-19, що довело загальну кількість інфікованих з початку пандемії до 58 186. У лікарні з коронавірусом доправлено 29 нових пацієнтів, 87 людей були виписані після одужання. Загальна кількість хворих з цим діагнозом у лікарнях становить 890, з них 173 особи перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 85 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень», - йдеться у публікації.
За добу в країні померли 23 інфіковані людини, загальна кількість жертв хвороби зросла до 9 453 осіб.
На думку провідного бельгійського вірусолога професора Стівена Ван Гухта, головні показники – відсутність людей на роботі, кількість консультацій з лікарями через симптоми застуди або грипу, наявність антитіл у крові одужалих, а також зменшення кількості госпіталізованих з коронавірусом - все це вказує на позитивну динаміку щодо загального стану захворюваності в країні.
«Це свідчить, що обмежувальні заходи спрацювали дуже добре», - зауважив Ван Гухт.
За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 6 052 421, зокрема 367 288 летальних, одужало 2 675 408 людей.
Фото з сайту vrt.be