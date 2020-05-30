У Бельгії за добу виявили 125 випадків коронавірусу, померли 23 людини

За добу у Бельгії проведено більше 11 тисяч тестів на коронавірус, і лише 125 з них виявилися позитивними. В країні спостерігається послідовне зниження показників захворюваності.

Про це у суботу з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я повідомляє видання The Brussels Times.

«Протягом доби ще 125 людей отримали позитивні тести на COVID-19, що довело загальну кількість інфікованих з початку пандемії до 58 186. У лікарні з коронавірусом доправлено 29 нових пацієнтів, 87 людей були виписані після одужання. Загальна кількість хворих з цим діагнозом у лікарнях становить 890, з них 173 особи перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 85 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень», - йдеться у публікації.

За добу в країні померли 23 інфіковані людини, загальна кількість жертв хвороби зросла до 9 453 осіб.

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На думку провідного бельгійського вірусолога професора Стівена Ван Гухта, головні показники – відсутність людей на роботі, кількість консультацій з лікарями через симптоми застуди або грипу, наявність антитіл у крові одужалих, а також зменшення кількості госпіталізованих з коронавірусом - все це вказує на позитивну динаміку щодо загального стану захворюваності в країні.

«Це свідчить, що обмежувальні заходи спрацювали дуже добре», - зауважив Ван Гухт.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 6 052 421, зокрема 367 288 летальних, одужало 2 675 408 людей.

Фото з сайту vrt.be