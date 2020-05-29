Уряд Бельгії підготував додаткові заходи для підтримки людей та бізнесу

Прем’єр-міністр Бельгії Софі Вільмес у п'ятницю запропонувала черговий пакет заходів, спрямованих на підтримку громадян і бізнесу в умовах обмежень зі стримування пандемії COVID-19.

Про це повідомляє бельгійське видання «The Brussels Times».

«Метою цих заходів є продовження зусиль для підтримання купівельної спроможності населення, його активності та збереження робочих місць протягом наступних місяців. Ці зусилля будуть сконцентровані за чотирма напрямками», - зауважила Вільмес.

Перший стосуватиметься заходів, пов’язаних із тимчасовим безробіттям. Зокрема, людям буде дозволено відкласти сплату соціальних внесків, зазвичай обов’язкових для самозайнятих осіб. З огляду на коронавірус, буде продовжений термін відпусток з догляду за дитиною.

Другий напрямок стосується зменшення для бельгійських компаній податку на прибуток, а також заходів з підтримки їхньої кредитоспроможності, стимулювання інвестицій та збереження ємності ринку праці.

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На додаток, вживатимуться заходи прямої підтримки секторів, які найбільше постраждали від обмежувальних заходів, наприклад, готельна індустрія, сектори культури та масових заходів.

Окрім того уряд запропонував здійснити одноразову виплату в сумі у €250 євро для людей, що отримують мінімальну зарплату (яка для Бельгії дорівнює €1594), для людей з обмеженими можливостями та для старших людей, які мають право на гарантований дохід.

В суботу, 30 травня ці пропозиції будуть розглянуті на засіданні урядового Кабінету за участі 10 ключових політичних партій країни, які зможуть робити власні пропозиції та забезпечити у подальшому парламентську підтримку зусиллям уряду країни.

Фото: Wikipedia, Thomasdaems89