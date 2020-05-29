У Бельгії вже кілька днів зменшується кількість госпіталізованих

Протягом доби вперше за кілька минулих місяців кількість пацієнтів із діагнозом COVID-19 у бельгійських лікарнях стала меншою за 1000 осіб.

Про це повідомляє бельгійське видання «The Brussels Times».

«Протягом минулих 24 годин 27 нових пацієнтів були доставлені до лікарень, 109 – виписані. Загальна кількість людей, які потрапили до лікарень унаслідок коронавірусу, нині становить 937 осіб. Вже кілька днів поспіль кількість таких хворих скорочується, у середньому, на 6% протягом доби. 187 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії – там кількість хворих також знижується на близько 4% на день», - йдеться у повідомленні.

Усього протягом доби було виявлено 212 людей, які захворіли на коронавірус, що збільшило загальну кількість інфікованих у Бельгії з початку пандемії до 58 061 осіб. Ця кількість охоплює людей з активною фазою захворювання, тих, хто одужав, і тих, хто померли внаслідок COVID-19.

Протягом доби коронавірус забрав ще 42 життя, що довело загальну кількість жертв цієї хвороби у Бельгії до 9 430 осіб.

За даними ресурсу Worldometer, станом на вечір 29 травня у світі зафіксовано 5 945 214 випадків коронавірусу, зокрема 2 608 366 осіб одужали і 362 920 загинули.

Фото: Getty Images