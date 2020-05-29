У Нідерландах за добу на COVID-19 захворіли 176 осіб
Укрінформ
У Нідерландах кількість хворих на коронавірус (COVID-19) за минулу добу зросла на 176 до 46 126 осіб.
Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“Сьогодні (у Нідерландах – ред.) зареєстровано 176 нових хворих на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Загалом у країні вже 46 126 осіб захворіли на коронавірус, 5 931 особа померла.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 травня у світі зафіксовано 5 906 202 випадки коронавірусу, 2 579 877 осіб одужали і 362 024 загинули.