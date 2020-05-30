Протести охопили США після загибелі афроамериканця в Міннесоті

Акції протесту після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, які місцями переросли у масові безлади та сутички з поліцією, спалахнули не тільки в Міннесоті, але також в інших частинах США та навіть спричинили посилені заходи безпеки в Білому домі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в США.

Так, загострення ситуації спричинило введення закритого режиму в Білому домі в п'ятницю. Лише приблизно о 21-й годині за місцевим часом Секретна служба дозволила відкрити вхід та вихід з робочої резиденції президента США.

Тим часом, демонстранти вийшли на вулиці в штатах Джорджія, Огайо, Міннесота, Нью-Йорк та в інших частинах США.

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У Атланті (столиця штату Джорджія) заворушення перетворилися на безлад. Протестувальники підпалили прапор США під центром CNN, трощили вітрини та кидали запалювальні речовини в авто.

Місцева поліція опинилася під серйозною загрозою, намагаючись не допустити подальших безладів. А мер Атланти, чорношкіра Кейша Ленс Боттомс назвала поведінку мітингувальників не протестами у дусі Мартіна Лютера Кінга, а "хаосом".

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Сутички з поліцією сталися також у п'ятницю в Брукліні, Нью-Йорк. Тисячі людей вийшли на Бруклін-арену з плакатами "Життя чорних має значення" та "Я не можу дихати" (останні слова Джорджа Флойда – ред.), а також із закликами припинити поліційне свавілля.

Напередодні, крім Міннеаполісу, протести охопили також в Колумбусі, штат Огайо. Вони швидко перетворилася на свавілля. Кілька сотень розгніваних людей стали трощити магазини, будівлю законодавчих зборів штату та все, що попадало під руку.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів у США виникла через загибель цього тижня 46-річного афроамериканця Джоржа Флойда. До мережі потрапили кадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до бетону шию підозрюваного в той час, як той намагається сказати, що не може дихати. Після цього афроамериканець помер.

ФБР і прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій поліції у Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня, однак це не зупинило хвилю протестів по всій території Сполучених Штатів.

ФОТО: Cincinnati.com, Herald Sun, Flipboard