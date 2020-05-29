У Міннесоті поліція арештувала ексофіцера зі скандального відео

Правоохоронні органи штату Міннесота помістили під варту колишнього офіцера поліції, який фігурує в скандальному відео жорсткого затримання чорношкірого чоловіка, що призвело до смерті афроамериканця, а згодом – до масштабних протестів у Міннеаполісі.

Про це повідомляє CNN.

"Експоліцейський Дерек Шовін був узятий під варту Бюро з питань затримання злочинців штату Міннесота", - зазначається в повідомленні.

Це саме той колишній офіцер, який тиснув коліном на шию Джорджа Флойда, уточнює видання.

Як повідомляв Укрінформ, у Міннеаполісі третю добу поспіль тривають заворушення.

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У США пройшли масові протести проти поліцейського свавілля, внаслідок якого помер 46-річний афроамериканець Дерек Шовін. До мережі потрапило відео, на якому видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до бетону голову підозрюваного в той час, як той намагається сказати, що не може дихати. Наступного дня афроамериканець помер.

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28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримання порядку в штаті, у Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.

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