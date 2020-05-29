Команду CNN затримали під час прямого ефіру з протестів у Міннеаполісі
Про це повідомляється на сайті телеканалу.
«Журналіста CNN Омара Хіменеса взято під варту під час прямого ефіру з місця протестів у Міннеаполісі після того, як він чітко назвався офіцерам», - йдеться у повідомленні.
Окрім нього, поліцейські наділи кайданки на оператора та продюсера.
Офіцери також відібрали камеру, яка продовжувала знімати інцидент.
Керівництво телеканалу розкритикувало дії поліції та закликало негайно звільнити команду.
Як повідомлялося, напередодні в Міннеаполісі спалахнули масштабні протести. Їх спричинила смерть 46-річного афроамериканця. До мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. Затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чоловік помер.
У четвер ввечері губернатор Міннесоти видав указ, аби залучити Національну гвардію для утримання порядку в штаті. Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив режим надзвичайної ситуації.
Учасники масових протестів у Міннеаполісі в ніч на п'ятницю підпалили поліцейську дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.
Четверо поліцейських, причетних до інциденту, звільнені.
Фото: CNN