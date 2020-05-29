Команду CNN затримали під час прямого ефіру з протестів у Міннеаполісі

Журналіста, продюсера та оператора телеканалу CNN затримали під час зйомки у прямому ефірі репортажу з протестів, які тривають в американському Міннеаполісі.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

«Журналіста CNN Омара Хіменеса взято під варту під час прямого ефіру з місця протестів у Міннеаполісі після того, як він чітко назвався офіцерам», - йдеться у повідомленні.

Окрім нього, поліцейські наділи кайданки на оператора та продюсера.

Офіцери також відібрали камеру, яка продовжувала знімати інцидент.

Керівництво телеканалу розкритикувало дії поліції та закликало негайно звільнити команду.

Як повідомлялося, напередодні в Міннеаполісі спалахнули масштабні протести. Їх спричинила смерть 46-річного афроамериканця. До мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. Затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чоловік помер.

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У четвер ввечері губернатор Міннесоти видав указ, аби залучити Національну гвардію для утримання порядку в штаті. Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив режим надзвичайної ситуації.

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Учасники масових протестів у Міннеаполісі в ніч на п'ятницю підпалили поліцейську дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Четверо поліцейських, причетних до інциденту, звільнені.

Фото: CNN