Трагедія у Міннеаполісі: поліція Нью-Йорку заарештувала 70 учасників акції протесту

Після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліції масштабні акції протесту перекинулися з Міннеаполіса в інші міста США.

Зокрема, у Нью-Йорку в ході демонстрації заарештували 70 осіб, повідомляє NBC New York з посиланням на поліцію.

«Департамент поліції Нью-Йорка повідомляє, що всього за ніч було заарештовано 70 людей», - йдеться у публікації.

Загалом на акцію протесту у Юніон-сквер на Мангеттені вийшло близько 100 демонстрантів. Вони скандували різні гасла проти насильства поліції. Після цього розпочалися сутички між протестувальниками та поліцією.

За даними поліції, один із протестувальників мав при собі ніж, а інший вдарив офіцера в обличчя. Інший мітингувальник кинув офіцера поліції у контейнер для сміття, вдаривши його по голові. Під час демонстрацій постраждали двоє поліцейських.

За даними американських ЗМІ, акції протесту поширилися і в інших великих містах США. Серед них - Лос-Анджелес (штат Каліфорнія), Денвер (штат Колорадо), Мемфіс (штат Теннесі), Фенікс (штат Аризона), Колумбус (штат Огайо), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Луїсвілл (штат Кентуккі). В Луїсвіллі семеро людей отримали вогнепальні поранення в результаті сутичок з поліцейськими.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Міннеаполісі спалахнули масштабні протести. Їх спричинило відео, на якому офіцер поліції під час затримання коліном притиснув до бетону голову підозрюваного - 46-річного афроамериканця. Затриманий намагався сказати поліцейському, що не може дихати. Наступного дня афроамериканець помер.

У четвер ввечері губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії до підтримання порядку в штаті. Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив режим надзвичайної ситуації. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

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Учасники масових протестів у Міннеаполісі в ніч проти п'ятниці підпалили поліцейську дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.