Німеччина представила гасло свого президентства в ЄС

Німеччина збирається під час свого головування у Раді ЄС у другому півріччі 2020 року робити Європу знову сильною.

Гасло президентства представив речник німецького уряду Штеффен Зайберт на брифінгу 29 травня, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Гасло нашого головування в ЄС – "Разом. Зробити Європу знову сильною"", - сказав Зайберт і продемонстрував логотип.

Він пояснив вибір саме такого гасла тим, що в умовах, коли коронакриза кинула величезний виклик всім, реагувати, долати її та виходити з цієї кризи треба разом. Найголовнішим завданням під час президентства в ЄС Німеччина бачить пошук компромісів та рішень з тим, щоби разом подолати кризу та вийти з неї сильнішими економічно та соціально згуртованими.

Логотипом німецького президентства обрано стрічку Мебіуса - геометричний об'єкт у формі петлі, що має лише один край та одну поверхню. Вона символізує інтегративну та інноваційну Європу, в якій різні за інтересами люди збираються, щоб утворити спільне ціле, Європу солідарності.

МЗС запустило 29 травня сайт майбутнього президентства трьома мовами.

Програма головування буде представлена в червні.

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Нагадаємо: Німеччина почне піврічне головування з 1 липня, перебравши його від Хорватії. Німецьке головування також є початком нового «тріо-президентства» спільно з Португалією та Словенією.

Перед тим Німеччина головувала в Ради ЄС у першій половині 2007 року.