Східне партнерство стане одним з пунктів головування Німеччини у Раді ЄС

Східне партнерство стане одною з основних тем, над якими Німеччина працюватиме під час головування у Раді ЄС у другому півріччі 2020 року.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, виступаючи на нараді голів німецьких диппредставництв, яка проходила цього разу в форматі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Підтримка стабільності в сусідніх (з ЄС) регіонах є центральною метою нашого президентства. Тому ми будемо особливо підтримувати країни Західних Балкан та Східного партнерства, а також наш сусідній континент Африку у подоланні пандемії", - заявив Маас.

Він говорив про необхідність балансу між міжнародним розподілом праці та ризиками стратегічних залежностей, про те, що Європі потрібно терміново зменшити залежність у стратегічно важливих сферах: в галузі охорони здоров'я, а також в енергетиці, інформаційних технологіях, харчуванні, логістиці та постачанні сировини. При цьому Маас запевнив, що не йдеться про відмову від принципів вільної торгівлі.

"Що сьогодні є пандемією COVID, завтра може стати руйнівною кібератакою, великою екологічною катастрофою або навіть конфліктом з використанням нової високотехнологічної зброї. Коронакриза показує, наскільки швидко такі сценарії можуть стати реальністю", - заявив Маас.

Він переконаний, що все, що можна зробити в цій першій, справді глобальній кризі нашого століття, можна зробити лише на європейській основі. Цей "європейський імператив" вимагає від усіх країн-членів розуміти європейські інтереси як національні інтереси та діяти відповідно. Водночас дипломат визнав, що саме рішучі дії національних держав на початку пандемії відкрили простір для солідарності невідомих вимірів: для найбільшого пакета допомоги в історії континенту в понад 1 трлн євро.

На тлі пандемії глобальні дисбаланси неминуче зростатимуть, а це своєю чергою посилюватиме чинні конфлікти, а також занурить деякі крихкі економіки в нові, драматичні кризи, констатував німецький міністр. На його думку, пандемія лише прискорює вже відомі геополітичні, економічні та соціальні потрясіння, а крах світової економіки (МВФ говорить про "епохальну рецесію") ще більше обмежить сферу зовнішньої політики та політики безпеки. Тому Берлін хоче створити європейську "мережу цифрової дипломатії" під час свого головування в ЄС.